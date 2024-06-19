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        Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 31 bin 833 TL ceza

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, trafik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayıp motosikletini bırakarak kaçan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:10
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        Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 31 bin 833 TL ceza
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, trafik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayıp motosikletini bırakarak kaçan F.E. (26), takiple yakalandı. Toplam 31 bin 833 TL ceza kesilen sürücünün motosikleti de trafikten menedildi.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekibi, durumundan şüphelendiği motosikletliyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis, ekip aracıyla şüpheliyi takip ederken, telsizle de güzergah bilgisi verip yardım çağrısında bulundu. Anons üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. F.E., takiple yakalandı. Yapılan incelemede ehliyetinin olmadığı tespit edilen F.E.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 12 bin 977 TL, 'Tescilli aracı plakasız kullanmak'tan 10 bin 917 TL, 'Abart egzoz'dan 6 bin 439 TL, 'Dur ihtarına uymamak'tan 1500 TL olmak üzere toplam 31 bin 833 TL ceza kesilirken, motosiklet ise trafikten menedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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