Kazada ölen mühendis, son yolculuğuna Bursaspor formasıyla uğurlandı

Özel bir şirkette mühendis olarak görev yapan Erdil’in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Yeniköy’deki babaevine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Tuncay Erdil, Yeniköy Camisi’nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Babası Nevzat Erdil'i 2,5 ay önce kaybeden Tuncay Erdil’in tabutu üzerine Bursaspor forması konuldu.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Orhangazi ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yeniköy’den ilçe merkezine doğru giden makine mühendisi Tuncay Erdil yönetimindeki 34 EFA 212 plakalı motosiklet, takla atıp şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Erdil, ihbar üzerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekar olan Tuncay Erdil, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kullandığı motosikletin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden makine mühendisi Tuncay Erdil (28), toprağa verildi. 2,5 ay önce de babasını kaybeden Erdil'in tabutunun üzerine taraftarı olduğu Bursaspor forması konuldu.

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