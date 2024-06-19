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        Kazada ölen mühendis, son yolculuğuna Bursaspor formasıyla uğurlandı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kullandığı motosikletin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden makine mühendisi Tuncay Erdil (28), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:00
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        Kazada ölen mühendis, son yolculuğuna Bursaspor formasıyla uğurlandı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kullandığı motosikletin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden makine mühendisi Tuncay Erdil (28), toprağa verildi. 2,5 ay önce de babasını kaybeden Erdil'in tabutunun üzerine taraftarı olduğu Bursaspor forması konuldu.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Orhangazi ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yeniköy’den ilçe merkezine doğru giden makine mühendisi Tuncay Erdil yönetimindeki 34 EFA 212 plakalı motosiklet, takla atıp şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Erdil, ihbar üzerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekar olan Tuncay Erdil, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Özel bir şirkette mühendis olarak görev yapan Erdil’in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Yeniköy’deki babaevine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Tuncay Erdil, Yeniköy Camisi’nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Babası Nevzat Erdil'i 2,5 ay önce kaybeden Tuncay Erdil’in tabutu üzerine Bursaspor forması konuldu.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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