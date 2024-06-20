Motor ustası, eski koltuk ve sehpadan su aracı yaptı

BURSA'da, motor tamircisi Emre Bayraktar (28), evinde kullanmadığı eşyalarla ve satın aldığı çim biçme makinesiyle saatte 35 kilometre hıza ulaşan su aracı yaptı. Bayraktar, 4 bin lira harcadığı projesine 'Koljet' adını verdi.

Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde, 10 yıldır motor tamirciliği yapan Emre Bayraktar, evinde kullanılmayan koltuk ve sehpa gibi eşyaları bir araya getirip su aracı yaptı. Deniz bisikletinin iki ayağı üzerine çekyatın demirlerini kullanıp koltuk ve sehpayı yerleştirdikten sonra, satın aldığı çim biçme makinesinin motorunu da monte eden Bayraktar, 4 bin lira harcadığı projesinde yaptığı araca, 'Koltuk' kelimesinin ilk hecesi olan 'Kol' ile 'Jet ski'nin ilk kelimesi 'Jet'i birleştirip 'Koljet' adını verdi. Koljet'i, yaz sezonunda tekneleriyle gezen kişileri görünce yapmaya karar verdiğini söyleyen Bayraktar, "Evimde kullanmadığım, koltuk, sehpa ve çekyat gibi eşyalardan bu projeyi gerçekleştirdim. Bir yıl uğraştım, sonunda başardım. Koljet ile denize açılınca ilgi odağı oluyorum. Tatilciler benimle gezmek için teklifte bulunuyorlar" dedi.