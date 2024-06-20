Bursa'da orman yangını

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter ve 2 uçak ile müdahale ediliyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Büyükorhan ilçesine bağlı Bademlik Mahallesi ile Demirler Mahallesi arasındaki ormanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ederken, söndürme çalışmalarına 4 helikopter ve 2 uçak da havadan destek veriyor.

Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, DHA muhabirine telefonda açıklamalarda bulunarak, "Tedbir amacı ile Çökene köyünde 3 ev ve 1 maden ocağı boşaltıldı. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor" dedi.