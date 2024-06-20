Bursa'da orman yangını (2)

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Bademlik Mahallesi ile Demirler Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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