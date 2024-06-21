Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Düğün konvoyunda uzun namlulu silahla havaya ateş açtılar; o anlar kamerada

        BURSA'da, düğün konvoyunda uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 3 kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 00:19 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün konvoyunda uzun namlulu silahla havaya ateş açtılar; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, düğün konvoyunda uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 3 kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyuna katılan 3 kişi, trafiğin durduğu bir anda otomobilden inerek uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra trafiğin açılmasıyla araçlarına binerek uzaklaştı. Şüphelilerin havaya ateş etme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uzun namlulu silahla havaya ateş açanların düğün sahiplerinden olduğu öğrenildi.

        ​Olayın ardından harekete geçen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
        Tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Demet'ten güneş uyarısı
        Demet'ten güneş uyarısı
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 3 - Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yan...
        GÜNCELLEME 3 - Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yan...
        GÜNCELLEME - Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangı...
        GÜNCELLEME - Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangı...
        GÜNCELLEME - Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangı...
        GÜNCELLEME - Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangı...
        Bursa'da orman yangını (2)
        Bursa'da orman yangını (2)
        Bursa'da orman yangını
        Bursa'da orman yangını
        Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale e...
        Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale e...