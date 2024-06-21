Düğün konvoyunda uzun namlulu silahla havaya ateş açtılar; o anlar kamerada
BURSA'da, düğün konvoyunda uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 3 kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BURSA'da, düğün konvoyunda uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 3 kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyuna katılan 3 kişi, trafiğin durduğu bir anda otomobilden inerek uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra trafiğin açılmasıyla araçlarına binerek uzaklaştı. Şüphelilerin havaya ateş etme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uzun namlulu silahla havaya ateş açanların düğün sahiplerinden olduğu öğrenildi.
Olayın ardından harekete geçen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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