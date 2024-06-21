Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Bilal T. (24), göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilal T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.