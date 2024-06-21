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        Bursa'da otomobilin çarptığı Suriye uyruklu yaya, öldü

        BURSA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Abdo Ali (38), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 04:10 Güncelleme: 21.06.2024 - 04:15
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        Bursa'da otomobilin çarptığı Suriye uyruklu yaya, öldü
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        BURSA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Abdo Ali (38), yaşamını yitirdi. 

        Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Yıldırım istikametine gitmekte olan A.Y. (28) yönetimindeki 43 ABT 975 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Abdo Ali'ye çarptı. Abdo Ali otomobilin altında sürüklenirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abdo Ali'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de sürücüyü gözaltına aldı.

        Abdo Ali'nin cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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