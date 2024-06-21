Bursa'daki orman yangınında 250 hektar alan zarar gördü
BURSA Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükorhan ilçesinde dün çıkan orman yangınında yaklaşık 250 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, "Yangının, elektrik direğinde yaşanan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor" dedi.
BURSA Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükorhan ilçesinde dün çıkan orman yangınında yaklaşık 250 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, “Yangının, elektrik direğinde yaşanan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor" dedi.
Kentin dağ ilçelerinden Büyükorhan'ın Demirler Mahallesi mevkisinde, dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede yayılınca, Çökene Mahallesi'nde 3 ev ile 1 maden ocağı tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlere havadan 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, karadan ise çevre ilçelerden takviyelerle birlikte 210 araç ve bin personelle müdahale edildi. Gece kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Yangını gece kontrol altına aldık. Yaklaşık 250 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının, elektrik direğinde yaşanan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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