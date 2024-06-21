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        Bursa'da 11 kaçak göçmen yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma uygulamasında Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:10
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        Bursa'da 11 kaçak göçmen yakalandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, jandarma uygulamasında Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

        Olay, dün gece ilçeye bağlı İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında ara sokaklarda 11 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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