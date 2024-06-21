Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, 4 itfaiye aracı ve 15 personelle alevlere müdahale eden ekipler, alevleri 1 saatte kontrol altına aldı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Mezbağalar bölgesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Tesisin depo bölümündeki atık plastiklere sıçrayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne çıkan siyah duman ilçenin birçok noktasında görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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