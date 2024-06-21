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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde katı atık geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 17:34 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:35
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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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        BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde katı atık geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanların ilçenin birçok noktasından görüldüğü yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Mezbağalar bölgesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Tesisin depo bölümündeki atık plastiklere sıçrayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne çıkan siyah duman ilçenin birçok noktasında görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, 4 itfaiye aracı ve 15 personelle alevlere müdahale eden ekipler, alevleri 1 saatte kontrol altına aldı.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Galeri

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