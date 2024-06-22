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        Bursa'da iki otomobil çarpıştı; sürücülerin yaralandığı kaza kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 01:39 Güncelleme: 22.06.2024 - 01:40
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        Bursa'da iki otomobil çarpıştı; sürücülerin yaralandığı kaza kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi, Kozluca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Netice K. (50) yönetimindeki 16 BCU 352 plakalı otomobil, ara sokaktan yola kontrolsüz çıkan Bayram E. (69) yönetimindeki 16 KGF 18 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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