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        Kızı ifade değiştirince tahliye olan istismarcı baba, ilk duruşmada tutuklandı

        BURSA'da, otomobilde kızı R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:21
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        Kızı ifade değiştirince tahliye olan istismarcı baba, ilk duruşmada tutuklandı
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        BURSA'da, otomobilde kızı R.K’ye (15) cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalanıp tutuklanan, savcılık soruşturması aşamasında kızı ifade değiştirince tahliye olan Gökmen K. (44), 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında yeniden tutuklandı. Mahkeme heyeti, baskı altında ifadesini değiştirdiği değerlendirmesinde bulunduğu R.K.’nin de devlet yurdunda koruma altına alınmasına karar verdi.

        İnegöl ilçesinde geçen yıl nisan ayında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki otomobilde, iddiaya göre kızı ile oral yoldan ilişkiye giren Gökmen K.'yi suçüstü yakaladı. Karşısında güvenlik güçlerini görünce pantolonu yukarı çekip fermuarını kapatan Gökmen K., "Ben ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağladı. Olay sonrası, mağdur olarak pedagog eşliğinde ifadesi alınan R.K., "Babam, 'Ben başka kadına gideceğim' diyerek bana baskı yapıyordu. Ailemin dağılmasından korktuğum için onun oral yol ile ilişki teklifini kabul ettim. Daha önceden beni otomobil ile boş tarlaya getiriyordu. Sonunda yakalandık" dedi. Gökmen K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Gökmen K., savcılık soruşturmasında, kızının, “Daha önce verdiğim ifade doğru değil. Babam bana evde baskı yapıyordu. Dışarı çıkmamı istemiyordu. Yakalanınca böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım" şeklinde ifade değiştirmesi sonucu tahliye edildi.

        SANIK AVUKATI: MAĞDURUN RIZASI OLDUĞU İÇİN SUÇ OLUŞTURMAZ

        Hakkında İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gökmen K.'nin yargılanmasına başlandı. Gökmen K.'nin suçlamaları reddettiği duruşmada söz alan sanık avukatı Sedat Gülen, "O gün müvekkilim fermuarını çekerken görüldüğü için bu suçlama ile karşı karşıya kalmıştır" dedi. Avukat Gülen, "'Kızı, gerçeği daha sonra söyledi. Ayrıca böyle bir olayın olduğu düşünülürse, mağdurun 15 yaşından büyük ve rızasının olması dikkate alındığında suç oluşturmaz. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

        SUÇÜSTÜ YAPAN JANDARMA GÖREVLİLERİ, TANIK OLARAK DİNLENDİ

        Duruşmada tanık olarak dinlenen jandarma görevlileri, şüphe üzerine baktıkları otomobilde, sürücü koltuğunda oturan kişinin kendilerini görünce fermuarını çekip yanında bulunan kızın ise kafasını geriye doğru kaldırdığını söyleyerek, ''Şu anda sanık olan kişiye, 'Ne oluyor?' diye sorduğumuzda, 'Ben ne yaptım. Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağlarken, kızının ise ailesini terk etmemesi için babasının isteği ile kendisiyle oral yol ile ilişkiye girdiğini söyledi" diye konuştu.

        MAHKEME KIZ ÇOCUĞUNU KORUMA ALTINA ALDI

        Sanık Gökmen K.'nin akrabalarının da tanık olarak dinlendiği duruşma sonrası mahkeme heyeti, babasının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğunun devlet korumasına alınmasını kararlaştırdı. Kızın baskı altında ifadesini değiştirdiği yönünde değerlendirme yapan mahkeme heyeti, sanığın tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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