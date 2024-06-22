Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine giden Bedri T.'nin (40) kullandığı 16 AFM 217 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, araçtaki Yusuf Can F. (13), Nezahat Y. (56), Nurten A. (53), Sevim A. (54) ile Esma F. (32) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 5 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olan yaralılar tedaviye alındı.

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