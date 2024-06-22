Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüste 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüste 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine giden Bedri T.'nin (40) kullandığı 16 AFM 217 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, araçtaki Yusuf Can F. (13), Nezahat Y. (56), Nurten A. (53), Sevim A. (54) ile Esma F. (32) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 5 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olan yaralılar tedaviye alındı.

        Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Orman yangınları 1 senede 5 kat arttı
        Orman yangınları 1 senede 5 kat arttı
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası

        Benzer Haberler

        Kızı ifade değiştirince tahliye olan istismarcı baba, ilk duruşmada tutukla...
        Kızı ifade değiştirince tahliye olan istismarcı baba, ilk duruşmada tutukla...
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Keşanlı Ali Destanı" oyununu Derince'de sahneledi
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Keşanlı Ali Destanı" oyununu Derince'de sahneledi
        Bursa'da iki otomobil çarpıştı; sürücülerin yaralandığı kaza kamerada
        Bursa'da iki otomobil çarpıştı; sürücülerin yaralandığı kaza kamerada
        Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i transfer etti
        Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i transfer etti
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
        Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı