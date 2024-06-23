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        Diş hastanesinden gelen kadın evinde ölü bulundu

        BURSA'da, diş ağrısı nedeniyle hastaneye giden Enda Balta (46) isimli kadın, ilaçlarını alan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 03:20 Güncelleme: 23.06.2024 - 03:25
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        Diş hastanesinden gelen kadın evinde ölü bulundu
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        BURSA'da, diş ağrısı nedeniyle hastaneye giden Enda Balta (46) isimli kadın, ilaçlarını alan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

        Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir dişi ağrıyan Enda Balta, yaklaşık 3 gün önce bir diş kliniğine gitti. Burada kendisine ilaç verilen Balta, ağrıları geçmeyince merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir diş hastanesine gitti. Balta, burada yapılan tedavinin ardından evine dönerken, yakınları verilen ilaçları almak için eczaneye gitti. İlaçlarını alan yakınları eve geldiklerinde Enda Balta'yı hareketsiz şekilde yatağında buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

        Belediye tabibinin şüpheli ölüm vermesi üzerine Enda Balta'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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