Kadınların 'Şalvar Şenliği', siyanürlü altın arama eylemine dönüştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 'Şalvar Şenliği', bölgede siyanürle altın arandığı iddiasıyla kadınların eylemine dönüştü. Altın ziynet eşyalarını takmadan şenliğe gelen 300 kadın, ellerindeki pankartlarla eylem yapıp, oynadı.

İnegöl’ün kırsal Eymir Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Dede Pilavı', bu yıl kadınların isteği üzerine 'Şalvar Şenliği' olarak düzenlendi. Tek tip şalvar giyen kadınlar şenlikte, Eymir ve Sülüklügöl mahallelerinin dağlık alanlarında ve ormanda özel bir şirket tarafından siyanürle altın arandığını iddia ederek eylem yaptı. Eymir İlkokulu bahçesinde toplanan 300 kadın, ellerindeki pankartlarla, altın aramasında siyanür kullanılmasına tepki gösterdi. Kadınlar, daha önce 'Dede Pilavı' olarak kutlanan etkinlikte taktıkları ziynet eşyalarını da tepki olarak takmadı.