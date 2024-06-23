Kadınların 'Şalvar Şenliği', siyanürlü altın arama eylemine dönüştü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 'Şalvar Şenliği', bölgede siyanürle altın arandığı iddiasıyla kadınların eylemine dönüştü.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 'Şalvar Şenliği', bölgede siyanürle altın arandığı iddiasıyla kadınların eylemine dönüştü. Altın ziynet eşyalarını takmadan şenliğe gelen 300 kadın, ellerindeki pankartlarla eylem yapıp, oynadı.
İnegöl’ün kırsal Eymir Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Dede Pilavı', bu yıl kadınların isteği üzerine 'Şalvar Şenliği' olarak düzenlendi. Tek tip şalvar giyen kadınlar şenlikte, Eymir ve Sülüklügöl mahallelerinin dağlık alanlarında ve ormanda özel bir şirket tarafından siyanürle altın arandığını iddia ederek eylem yaptı. Eymir İlkokulu bahçesinde toplanan 300 kadın, ellerindeki pankartlarla, altın aramasında siyanür kullanılmasına tepki gösterdi. Kadınlar, daha önce 'Dede Pilavı' olarak kutlanan etkinlikte taktıkları ziynet eşyalarını da tepki olarak takmadı.
'KÖYÜMÜZÜN TALAN OLUP, GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ'
Mahalleliden, organizasyon sorumlusu Ayşe Döğer yaptığı konuşmada, "Bu sene etkinliğimizi bir eyleme dönüştürdük. Köyümüzün talan olup, gitmesini istemiyoruz. Hepimiz altın ziynet eşyası takıyoruz. Ama altın olmadan da hayat yaşanabiliyor. Bu etkinlikte olan kadınlarımızın hiçbiri altın takılarını takmadı. Ağaçlar, tarım arazileri, su olmadan hayatın hiçbir anlamı olmaz. Toprağımızın ziyan olmaması için bu zulme dur diyeceğiz. Hayatta hiçbir şey, sağlığımızdan önemli değildir. Sağlığımız ve geleceğimiz için sonuna kadar direneceğiz. Eğer birlik olursak, her şeyi başarabiliriz" dedi. Kadınlar, açıklamanın ardından ellerindeki pankartlarla oynayarak eğlendi.
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