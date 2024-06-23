Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulunan kadın, çok sayıda ağrı kesici hap içmiş

        BURSA'da diş ağrısı nedeniyle gittiği hastane dönüşü evinde hayatını kaybeden Enda Balta'nın (46) ölümüyle ilgili otopsi sonucu bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulunan kadın, çok sayıda ağrı kesici hap içmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da diş ağrısı nedeniyle gittiği hastane dönüşü evinde hayatını kaybeden Enda Balta’nın (46) ölümüyle ilgili otopsi sonucu bekleniyor. 1 çocuk annesi kadının, diş hekimi tarafından verilen antibiyotik iğneleri vurdurmak için gittiği özel sağlık kabinindeki hemşire, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Balta'nın iğne haricinde çok sayıda ağrı kesici hap içtiğini söyleyip, "Kendisini 'Ağrı kesici şokuna girebilirsin' diye uyardık. Diş doktorunu aradık, kendisi herhangi bir müdahalede bulunmamamızı söyledi. Hiçbir işlem yapmadan hastaneye yönlendirdik" dedi.

        Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir dişi ağrıyan Enda Balta, yaklaşık 3 gün önce bir diş kliniğine başvurdu. Burada kendisine ilaç verilen Balta, ağrıları geçmeyince merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir diş hastanesine gitti. Balta, yapılan tedavinin ardından evine dönerken, yakınları verilen ilaçları almak için eczaneye gitti. İlaçlarını alan yakınları eve geldiklerinde Enda Balta'yı hareketsiz şekilde yatağında buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin şüpheli ölüm vermesi üzerine Enda Balta'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        DİŞİNDEKİ APSE İÇİN ANTİBİYOTİK İĞNE VERİLMİŞ

        Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucu beklenen Balta’nın, bayram sonrası Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi'ndeki özel bir diş kliniğine gittiği öğrenildi. İddiaya göre Balta’ya burada, dişindeki apse nedeniyle muayene olduğu diş hekimi tarafından tedavi için antibiyotik iğne verildi. Balta, 600 miligramlık ampulleri, yine aynı mahalledeki özel bir sağlık kabininde 12 saat arayla vurdurmaya başladı. Dün sabah saat 09.00'da iğnesini vurdurmak için sağlık kabinine giden Balta, eve döndüğünde yine iddiaya göre ağrısı geçmeyince çeşitli ağrı kesici hapları içerek, saat 14.00 sıralarında bir kez daha sağlık kabinine gitti. DHA muhabirinin telefonda konuştuğu sağlık kabinindeki görevli hemşire, Enda Balta'nın iğne vurulduktan sonra gittiği evinde çeşitli ağrı kesici haplar içmesine rağmen ağrısı dinmeyince tekrar sağlık kabinine geldiğini belirtti.

        'CERRAH MÜDAHALESİ GEREKİYORDU'

        Enda Balta’yı hiçbir müdahale yapmadan, hastaneye yönlendirdiklerini söyleyen hemşire, "Ağzında şiddetli şekilde ödem vardı. Kendisi yoğun bir şekilde ağrı kesici hap almış. Evde ne varsa içmiş, ağrısı olduğu için bizden hala ağrı kesici ilaç vermemizi istedi. Kendisini 'Ağrı kesici şokuna girebilirsin' diye uyardık. Diş doktorunu aradık, kendisi herhangi bir müdahalede bulunmamamızı söyledi. Durum diş hekimlikten çıkmıştı, hasta problemliydi ve cerrah müdahalesi gerekiyordu. Normal bir diş hekimi müdahale etse sorun yaşardı. Hiçbir işlem yapmadan hastaneye yönlendirdik" dedi.

        AİLE OTOPSİ RAPORUNU BEKLİYOR

        Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından, yakınları tarafından teslim alınan 1 çocuk annesi kadının cansız bedeni, Soğanlı Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Soğanlı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Öte yandan Enda Balta'nın ailesi, otopsi raporunun sonucunu bekleyerek, kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından ihmal söz konuysa şikayette bulunacaklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Bursa'da kasasında ayakta 4 kişinin seyahat ettiği kamyonetin sürücüsüne pa...
        Bursa'da kasasında ayakta 4 kişinin seyahat ettiği kamyonetin sürücüsüne pa...
        Bursa'da eski karısına şiddet uygulayan şüpheli elektronik kelepçe tedbirin...
        Bursa'da eski karısına şiddet uygulayan şüpheli elektronik kelepçe tedbirin...
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor
        Orhangazi'de otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 çocuk yaralandı
        Orhangazi'de otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 çocuk yaralandı
        Kadınların 'Şalvar Şenliği', siyanürlü altın arama eylemine dönüştü
        Kadınların 'Şalvar Şenliği', siyanürlü altın arama eylemine dönüştü
        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu