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        Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulunan kadın, çok sayıda ağrı kesici hap içmiş (2)

        TOPRAĞAVERİLDİBursa'da diş ağrısı nedeniyle gittiği hastane dönüşü evinde hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Enda Balta (46), merkez Osmagazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Soğanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 19:06 Güncelleme: 23.06.2024 - 19:10
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        Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulunan kadın, çok sayıda ağrı kesici hap içmiş (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Bursa'da diş ağrısı nedeniyle gittiği hastane dönüşü evinde hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Enda Balta (46), merkez Osmagazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Soğanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

        Enda Balta’nın, ölümüyle ilgili otopsi sonucu bekleniyor. 1 çocuk annesi kadının, diş hekimi tarafından verilen antibiyotik iğneleri vurdurmak için gittiği özel sağlık kabinindeki hemşire, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Balta'nın iğne haricinde çok sayıda ağrı kesici hap içtiğini söylemişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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