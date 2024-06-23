Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulunan kadın, çok sayıda ağrı kesici hap içmiş (2)

Enda Balta’nın, ölümüyle ilgili otopsi sonucu bekleniyor. 1 çocuk annesi kadının, diş hekimi tarafından verilen antibiyotik iğneleri vurdurmak için gittiği özel sağlık kabinindeki hemşire, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Balta'nın iğne haricinde çok sayıda ağrı kesici hap içtiğini söylemişti.

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