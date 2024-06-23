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        İznik Gölü'nde devrilen jet skiden suya düşen Kübra boğuldu, sevgilisi gözaltında

        BURSA'da, İznik Gölü'nde erkek arkadaşı Onur Işık'la (23) bindiği jet skinin devrilmesi sonucu suya düşerek kaybolan Kübra Özdemir'in (25) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:23 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:25
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        İznik Gölü'nde devrilen jet skiden suya düşen Kübra boğuldu, sevgilisi gözaltında
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        BURSA'da, İznik Gölü'nde erkek arkadaşı Onur Işık'la (23) bindiği jet skinin devrilmesi sonucu suya düşerek kaybolan Kübra Özdemir'in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Devrilen jet skiye tutunarak kurtulan Işık ise gözaltına alındı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında İznik İlçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek arkadaşı Onur Işık ile piknik yapmaya gelen Kübra Özdemir, arkadaşıyla gölde gezmek için jet ski kiraladı. Bir süre göl üzerinde gezen ikili, jet skinin devrilmesi nedeniyle göle düştü. Onur Işık devrilen jet skiye tutunurken, kız arkadaşı Kübra Özdemir ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma botu, yaklaşık 1 saat boyunca gölde arama yaptı. Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda talihsiz gencin cansız bedenini buldu. 

        Öte yandan, sudan çıkarılan ve ayakta tedavi edilen Onur Işık ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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