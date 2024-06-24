Koruma altındaki bozayılar, havuzda ve soğutulmuş meyve yiyerek serinliyor

BURSA’nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı’nda yaşamlarını sürdüren 7’si yavru 76 bozayı, bunaltıcı sıcaklarda, havuza girip, soğutulmuş meyve yiyerek serinliyor. Bakıcılarının verdiği karpuz, ananas, elma ve havuçları yiyerek karınlarını doyuran ayılar, günlerinin büyük bir bölümünü ise havuzda ve tırmandıkları ağaçların tepesinde geçiriyor.

'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp, özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996'da kurulan Ovakorusu Ayı Barınağı, 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunuyor. Doğal ortamlarında yaşamlarını devam ettiremeyecek durumda olan, aralarında yavruların da bulunduğu 76 bozayı, 11 hektarlık ormanda, doğal ortamda yaşıyor. Rehabilitasyon merkezindeki yavru ayılar arasında Mayıs 2023’te, Giresun'da annelerini kaybettikten sonra ormanda çevredekiler tarafından bulunan Hurşit, Ziver, Şekarpare ve Cesur ile Bursa'dan sol ön kolu kırık halde getirilen Mayıs, Cihangir ve Bilecik’ten getirilen Fadıl da yer alıyor. 1 yaşını dolduran Hurşit, Ziver, Şekarpare, Cesur ve Mayıs, kendilerine ayrılan alandaki oyun oynarken, sıcaklardan da havuza girip, bakıcılarının verdiği soğutulmuş meyvelerle korunuyor. 2 yaşında olan Cihangir ve Fadıl ise genç ayılar olarak, erişkin ayıların bölümüne geçmek için gün sayıyor. Çoğunlukla, ağaçların en üstündeki dalların üzerinde uyuyarak, güneşten korunmayı tercih eden Cihangir ve Fadıl, sonbahar itibarıyla kısırlaştırılarak, erişkin ayıların yaşadığı alana geçirilecek ve yaşamlarını burada sürdürecek.

BEBEK MAMASI, BİSKÜVİSİ VE PEKMEZLİ EKMEKLE BESLENİYORLAR Kış ve yaz aylarında farklı beslenme programı uygulanan yavru ayıların, soğutulmuş meyvelerin yanı sıra protein değeri yüksek özel karışımlı mamalarla beslendiğini söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2’nci Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, “Barınakta şu anda 76 ayımız var. Bunların 7 tanesi yavru olup, 2023 yılından 5, 2022 yılından 2 yavrumuz bulunmaktadır. Bu yavrularımız için özel bir beslenme takip edilmektedir. Bu beslenmelerinde ilk etapta 4 ila 5 öğün verilmekte. Sonraki zamana geçildiğinde 3 öğüne düşürülmektedir. Bu beslenmede özel bir karışım elde edilmekte. Laktozsuz süt, krema, bal, bebek maması, bebek bisküvisi ve pişmiş yumurta karışımı çırpılmak suretiyle, biberonla yavrularımıza verilmektedir. Büyük ayılarımıza ise mevsimlerine göre beslenme yapılmaktadır. Paket mamalar kullanılmakta. Özel, besin değeri yüksek olan paket mamalar. Bunun dışında mevsimsel meyveler kullanılmakta. Karpuz, armut, ayva, elma, havuç, salatalık türlerinde. Ve kullanılan bu besinlerin dışında balık ve tavuk eti de protein değeri yüksek olan ürünlerde verilerek de hayvanlarımız sürekli beslenmektedir. Özellikle kendi personelimiz tarafından, kendi fırınlarımızda ayılarımıza özel bir ekmek karışımı yapılmakta. Pekmez ve fıstık karışımından oluşan hamurumuzu, ekmek haline getirerek, ayılarımızı beslemede kullanıyoruz” dedi.

‘BARINAKTAKİ AYILARIMIZIN ÖMRÜ DAHA UZUN OLUYOR’ Barınaktaki ayıların, doğal ortamlardaki ayılara göre daha uzun ömürlü olduğuna dikkat çeken Çiçek, “Barınaktaki hayvanlarımızın ömrü, doğadaki hayvanlardan daha uzun ömürlü olmaktadır. Çünkü bu neden; dışarıda dış etkenlerin etkisi olmadığından, insan müdahalesi daha az olduğundan ve sürekli beslenmeleri suretiyle hayvanlar daha güçlü, daha sağlıklı, bakımlı olmaktadırlar. Ayrıca herhangi bir hastalanma veya bir sıkıntı yaşadıklarında, doğrudan müdahale şansımız olduğu için, hayvanların ömrü uzamaktadır. Doğada yaşayan hayvanlarımızın, literatüre göre, 15 ile 30 yıl arasında yaşadığı öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.