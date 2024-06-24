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        Jet ski kazasında ölen Kübra'dan geriye göl kenarında çekildiği görüntüler kaldı

        BURSA'da, İznik Gölü'nde erkek arkadaşı Onur Işık (23) ile bindiği jet ski'nin devrilmesi sonucu suya düşüp boğulan Kübra Özdemir'den (25) geriye, aynı gölün çevresinde çekilip sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:40
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        Jet ski kazasında ölen Kübra'dan geriye göl kenarında çekildiği görüntüler kaldı
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        BURSA'da, İznik Gölü'nde erkek arkadaşı Onur Işık (23) ile bindiği jet ski’nin devrilmesi sonucu suya düşüp boğulan Kübra Özdemir'den (25) geriye, aynı gölün çevresinde çekilip sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezindeki M.A.'ya ait otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Kübra Özdemir, dün, çalışma arkadaşı Onur Işık ve yanında 20 yıl önce satın aldığı jet ski’yi getiren patronu ile birlikte İznik Gölü kenarına gitti. Kübra Özdemir, gölde gezip fotoğraf çektirmek için patronundan izin alıp, arkadaşı Onur Işık ile birlikte, jet ski’ye bindi. Can yeleği takmayan iki arkadaş, göle açıldı. Bir süre sonra Onur Işık'ın kullandığı jet ski devrildi, iki arkadaş göle düştü. Yüzme bilmediği belirtilen Kübra Özdemir kaybolurken, Onur Işık ise hız motoruna tutunarak yardım bekledi. Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen jandarma botu, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Kübra Özdemir'e ulaştı. Sudan çıkarılan Özdemir, yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Kıyıya çıkarılan Onur Işık ise gözaltına alındı.

        Kübra Özdemir’den geriye bir süre önce İznik Gölü çevresinde çektirip, sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı.

        Onur Işık’ın ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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