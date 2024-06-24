Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Soluk borusuna yemek kaçan avukatı, başsavcı Heimlich manevrasıyla kurtardı

        BURSA'da, soluk borusuna yemek kaçan avukat Güner Elçin'i (79), Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül, Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soluk borusuna yemek kaçan avukatı, başsavcı Heimlich manevrasıyla kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, soluk borusuna yemek kaçan avukat Güner Elçin'i (79), Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül, Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Orhangazi ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Orhangazi Adliyesi'nde görevli icra başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl'ün tayini sebebiyle veda yemeği organize edildi. Yemeğe hakim, savcılar, adliye personeli ile avukatlar katıldı. Orhangazi ilçesinde uzun yıllardır avukatlık yapan Güner Elçin, yemek yerken, soluk borusu tıkanıp, aniden fenalaştı. Çevredekilerin müdahalesi sonuç vermezken; Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül, Heimlich manevrası uyguladığı avukat Elçin'in yeniden nefes almasını sağladı.

        Bu arada olay, mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde avukat Güner Elçin'in yemekte fenalaştığı, çevredekilerin ilk müdahalelerinin sonuç vermediği ve başsavcı Tekgül'ün hızla yardıma geldiği görülüyor. Tekgül'ün Heimlich manevrası uygulamasının ardından Elçin'in kendine gelişi de kameraya yansıdı.

        Bursa Barosu avukatlarından Güner Elçin, ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50'nci yılı onuruna berat almıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Yeğeni ile ailesine kurşun yağdırdı! Kanlı arazi: 4 ölü!
        Yeğeni ile ailesine kurşun yağdırdı! Kanlı arazi: 4 ölü!
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Bayramda doldu taştı
        Bayramda doldu taştı
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!

        Benzer Haberler

        Jet ski kazasında ölen Kübra'dan geriye göl kenarında çekildiği görüntüler...
        Jet ski kazasında ölen Kübra'dan geriye göl kenarında çekildiği görüntüler...
        Bursa'da trafikteki silahlı tartışma görüntüsü kurgu çıktı
        Bursa'da trafikteki silahlı tartışma görüntüsü kurgu çıktı
        Bursa'da nefes borusuna yemek kaçan avukatı, başsavcı Heimlich manevrasıyla...
        Bursa'da nefes borusuna yemek kaçan avukatı, başsavcı Heimlich manevrasıyla...
        Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş: Sporun yeni adresi Uludağ
        Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş: Sporun yeni adresi Uludağ
        Keçe üzerine yünle resim yapıyor
        Keçe üzerine yünle resim yapıyor
        Koruma altındaki bozayılar, havuzda ve soğutulmuş meyve yiyerek serinliyor
        Koruma altındaki bozayılar, havuzda ve soğutulmuş meyve yiyerek serinliyor