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        Asker uğurlama konvoyundakiler yolu kapatıp çiftetelli oynadı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, asker uğurlama konvoyundakiler, kara yolunu trafiğe kapatıp, çiftetelli oynadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:20
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        Asker uğurlama konvoyundakiler yolu kapatıp çiftetelli oynadı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, asker uğurlama konvoyundakiler, kara yolunu trafiğe kapatıp, çiftetelli oynadı. Diğer sürücülerin tepki gösterdiği olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kemalpaşa Mahallesi’nde gençlerden oluşan grup, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy oluşturdu. Şehir turu atan konvoydakiler, Adnan Menderes Bulvarı’nda kara yolunu trafiğe kapatıp, korna çalarak, çiftetelli oynadı. Meşale yakan gençlerin kapattığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Çevredekilerin tepki gösterdiği olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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