Asker uğurlama konvoyundakiler yolu kapatıp çiftetelli oynadı

Kemalpaşa Mahallesi’nde gençlerden oluşan grup, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy oluşturdu. Şehir turu atan konvoydakiler, Adnan Menderes Bulvarı’nda kara yolunu trafiğe kapatıp, korna çalarak, çiftetelli oynadı. Meşale yakan gençlerin kapattığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Çevredekilerin tepki gösterdiği olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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