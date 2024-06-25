Babasını öldürdüğü davada annesi ve kardeşi şikayetçi olmadı

BURSA'da, tartıştığı Niyazi Şentürk'ü (50) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Emre Şentürk (23), babasını, küçük yaştan itibaren kendisine psikolojik baskı uygulayıp darbettiği için öldürdüğünü söyledi. Duruşmada, ağlayarak ifade veren Şükran Şentürk (47), "Eşim bu şekilde ölümü asla hak etmedi. Psikolojik sorunları olan oğlum da bu cinayeti işleyecek bir kişi değildi. Şikayetçi değilim" derken, kardeşi Esra Şentürk'ün de (20) şikayetçi olmadığı sanığın tutukluluk halinin devamı kararıyla duruşma ertelendi.

Olay, 2023 Aralık'ta Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde 640'ıncı Sokak’taki evde meydana geldi. Evde ailesiyle yaşayan Emre Şentürk, annesi ve kız kardeşi uyuduktan sonra babası Niyazi Şentürk ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Emre Şentürk, babasına ateş açtı. Karın boşluğundan yaralanan Niyazi Şentürk yere yığılırken, Emre Şentürk evden kaçtı. Silah sesine uyanan Şükran Şentürk ile kızı Esra Şentürk, Niyazi Şentürk'ü hareketsiz halde yerde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 çocuk babası Niyazi Şentürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından Emre Şentürk hakkında, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çıktığı ilk duruşmada, babasıyla küçüklüğünden beri tartıştığını, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Şentürk, "Olay günü bir arkadaşımla telefonda konuşurken tartıştık. Arkadaşım beni babama şikayet etmiş. O sırada çok alkollüydüm. Babamla tartışmaya başladık. Sakinleşmek için balkona çıktım. O sırada babamı öldürmeye karar verdim. Pişmanım" dedi.

Olay yerinde inceleme yapan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silah sesini duyup sokağa çıkan komşularının, elinde çorap ve ayakkabıları ile kaçarken gördüklerini söylediği Emre Şentürk, olaydan 1 saat sonra 5 kilometre mesafede, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir sokakta yürürken yakalanıp gözaltına alındı.

'EŞİM DÜNYANIN EN İYİ İNSANLARINDAN BİRİYDİ'

Oğlunun, kocasını öldürdüğü duruşmada ağlayarak ifade veren Şükran Şentürk, "Hakim bey, eşim dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Kendisini çok seviyordum. O bu şekilde ölümü asla hak etmedi. Psikolojik sorunları olan oğlum da bu cinayeti işleyecek bir kişi değildi. Çok sevdiğim oğlumdan şikayetçi değilim" diye konuştu.

Esra Şentürk de ifadesinde, "Benim babamın öfke problemi vardı. Olay günü de ağabeyime küfür ve hakaret etmiş. Ağabeyimi çok seviyorum. O bunu yapacak biri değil" dedi.