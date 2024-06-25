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        Kübra'nın öldüğü kazada jet skiyi kullanan arkadaşı adli kontrolle serbest

        BURSA'da, İznik Gölü'nde Kübra Özdemir'in (25) boğulduğu kazada, jet skiyi kullanan ve olay sonrası gözaltına alınan Onur Işık (23), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:45
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        Kübra'nın öldüğü kazada jet skiyi kullanan arkadaşı adli kontrolle serbest
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        BURSA'da, İznik Gölü'nde Kübra Özdemir'in (25) boğulduğu kazada, jet skiyi kullanan ve olay sonrası gözaltına alınan Onur Işık (23), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Işık'ın ifadesinde, suya düşen Özdemir'i kurtarmaya çalıştığını ancak gücünün yetmediğini söylediği öğrenildi.

        Olay, 23 Haziran'da saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezindeki M.A.'ya ait otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Kübra Özdemir, çalışma arkadaşı Onur Işık ve yanında 20 yıl önce satın aldığı jet skiyi getiren patronuyla İznik Gölü'nün kenarına gitti. Kübra Özdemir, gölde gezip fotoğraf çektirmek için patronundan izin alıp, arkadaşı Onur Işık ile birlikte jet skiye bindi. Can yeleği takmayan ve emniyet kordonu olmayan iki arkadaş, göle açıldı. Bir süre sonra Onur Işık'ın kullandığı jet ski devrildi, iki arkadaş göle düştü. Yüzme bilmediği belirtilen Kübra Özdemir kaybolurken, Onur Işık ise hız motoruna tutunup yardım bekledi. Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen jandarma botu, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Kübra Özdemir'e ulaştı. Kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz bulunan Özdemir, jandarma botuna alınıp yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Kıyıya çıkarılan Onur Işık ise gözaltına alındı. Kübra Özdemir, dün Bursa'da toprağa verildi.

        İznik Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinde, jet skinin devrilmesiyle suya düştüklerini belirten Onur Işık'ın, "Kübra'yı kurtarmaya çalıştım. Ancak gücüm yetmedi. Jet skiye tutunarak, yardım gelmesini bekledim" dediği öğrenildi. Işık, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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