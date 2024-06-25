Güvercin tekere yuva yapınca, tarlasını komşusunun traktörüyle sürmeye başladı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Müjdat Söylemez (41), tekerleğinin boşluğuna güvercinin yuva yaptığı traktörünü 15 gündür çalıştırmıyor. Yuvayı bozmamak için komşularının traktörünü emanet alan Söylemez, "Kuluçka dönemi 3 hafta sürüyormuş, yavruların çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Tepecik Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini tarımla sağlayan Müjdat Söylemez, 2 hafta önce tarlasını sürmek için traktörünün yanına gitti. Traktörünü çalıştırmadan etrafını gezerek kontrolünü yapan Söylemez, tekerlek boşluğuna güvercinin yuva yaptığını fark etti. 2 yumurta olan yuvayı bozmamak için 15 gündür traktörünü çalıştırmayan Söylemez, tarlasını sürmek için komşuların traktörünü kullanıyor.