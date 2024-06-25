Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Güvercin tekere yuva yapınca, tarlasını komşusunun traktörüyle sürmeye başladı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Müjdat Söylemez (41), tekerleğinin boşluğuna güvercinin yuva yaptığı traktörünü 15 gündür çalıştırmıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güvercin tekere yuva yapınca, tarlasını komşusunun traktörüyle sürmeye başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Müjdat Söylemez (41), tekerleğinin boşluğuna güvercinin yuva yaptığı traktörünü 15 gündür çalıştırmıyor. Yuvayı bozmamak için komşularının traktörünü emanet alan Söylemez, "Kuluçka dönemi 3 hafta sürüyormuş, yavruların çıkmasını bekliyoruz" dedi.

        Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Tepecik Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini tarımla sağlayan Müjdat Söylemez, 2 hafta önce tarlasını sürmek için traktörünün yanına gitti. Traktörünü çalıştırmadan etrafını gezerek kontrolünü yapan Söylemez, tekerlek boşluğuna güvercinin yuva yaptığını fark etti. 2 yumurta olan yuvayı bozmamak için 15 gündür traktörünü çalıştırmayan Söylemez, tarlasını sürmek için komşuların traktörünü kullanıyor.

        Güvercinin çalı topladığını gördüğünü söyleyen Müjdat Söylemez, "Kuşun yumurtladığını fark ettik, yuvasını bozmak istemedik. Tarlayı sürmek için traktör lazımdı ama yuvayı bozmamak için, komşuların traktörünü emanet aldım. Yavruların çıkmasını bekliyoruz. O yüzden traktörü yerinden oynatmıyorum. 2 tane yumurta var. Kuluçka süresi 3 hafta sürüyormuş, yavruların çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir"
        "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir"
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Zamsız “bedelli askerlik” için son 4 gün
        Zamsız “bedelli askerlik” için son 4 gün
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor

        Benzer Haberler

        Kübra'nın öldüğü kazada jet skiyi kullanan arkadaşı adli kontrolle serbest
        Kübra'nın öldüğü kazada jet skiyi kullanan arkadaşı adli kontrolle serbest
        Yerli ırk arılar iklim değişikliğiyle daha iyi mücadele ediyor
        Yerli ırk arılar iklim değişikliğiyle daha iyi mücadele ediyor
        Babasını öldürdüğü davada annesi ve kardeşi şikayetçi olmadı
        Babasını öldürdüğü davada annesi ve kardeşi şikayetçi olmadı
        Uludağ'da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntülendi
        Uludağ'da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntülendi
        Bursaspor, savunma oyuncusu Furkan Sakı ile prensipte anlaştı
        Bursaspor, savunma oyuncusu Furkan Sakı ile prensipte anlaştı
        Bursaspor, deneyimli futbolcu Mehmet Yiğit ile prensipte anlaştı
        Bursaspor, deneyimli futbolcu Mehmet Yiğit ile prensipte anlaştı