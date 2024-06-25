Güvercin tekere yuva yapınca, tarlasını komşusunun traktörüyle sürmeye başladı
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Müjdat Söylemez (41), tekerleğinin boşluğuna güvercinin yuva yaptığı traktörünü 15 gündür çalıştırmıyor.
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Müjdat Söylemez (41), tekerleğinin boşluğuna güvercinin yuva yaptığı traktörünü 15 gündür çalıştırmıyor. Yuvayı bozmamak için komşularının traktörünü emanet alan Söylemez, "Kuluçka dönemi 3 hafta sürüyormuş, yavruların çıkmasını bekliyoruz" dedi.
Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Tepecik Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini tarımla sağlayan Müjdat Söylemez, 2 hafta önce tarlasını sürmek için traktörünün yanına gitti. Traktörünü çalıştırmadan etrafını gezerek kontrolünü yapan Söylemez, tekerlek boşluğuna güvercinin yuva yaptığını fark etti. 2 yumurta olan yuvayı bozmamak için 15 gündür traktörünü çalıştırmayan Söylemez, tarlasını sürmek için komşuların traktörünü kullanıyor.
Güvercinin çalı topladığını gördüğünü söyleyen Müjdat Söylemez, "Kuşun yumurtladığını fark ettik, yuvasını bozmak istemedik. Tarlayı sürmek için traktör lazımdı ama yuvayı bozmamak için, komşuların traktörünü emanet aldım. Yavruların çıkmasını bekliyoruz. O yüzden traktörü yerinden oynatmıyorum. 2 tane yumurta var. Kuluçka süresi 3 hafta sürüyormuş, yavruların çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.