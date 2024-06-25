Damadın üzerine yumurta atıp, gıda boyası döktüler

BURSA'da bir düğün öncesi çeyiz alma töreninde yapılan eğlencede, arkadaşları damadın üzerine gıda boyası, un ve sirke döküp, yumurta attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’ndeki gelin evinden çeyiz almaya giden damat Emre Erdal (24), arkadaşları tarafından gıda boyası, un, yumurta ve sirkeye bulandı. Mahallede gelenek haline gelen eğlence, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.