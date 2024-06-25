Damadın üzerine yumurta atıp, gıda boyası döktüler
BURSA'da bir düğün öncesi çeyiz alma töreninde yapılan eğlencede, arkadaşları damadın üzerine gıda boyası, un ve sirke döküp, yumurta attı.
BURSA'da bir düğün öncesi çeyiz alma töreninde yapılan eğlencede, arkadaşları damadın üzerine gıda boyası, un ve sirke döküp, yumurta attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’ndeki gelin evinden çeyiz almaya giden damat Emre Erdal (24), arkadaşları tarafından gıda boyası, un, yumurta ve sirkeye bulandı. Mahallede gelenek haline gelen eğlence, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.