Kardeşini bıçaklayıp, kendini kilitlediği balkonda intihara kalkıştı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Taner P. (37), tartıştığı kardeşi Caner P.’yi (32) sırtından bıçakla yaraladıktan sonra kilitlediği balkonda kendisini de karnından bıçakla yaralayarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Orhangazi Caddesi’nde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Anneleriyle birlikte yaşayan Taner ve Caner P. kardeşler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taner P., mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Caner P.'yi sırtından bıçakladı. Ardından çıktığı balkona kendisini kilitledi. İhbarla bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkonda bağıran Taner P.'nin intihar etme riskine karşı itfaiye ekipleri atlama yatağı açarken, çevik kuvvet polisleri de binaya girerek önlem aldı.