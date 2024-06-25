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        Kardeşini bıçaklayıp, kendini kilitlediği balkonda intihara kalkıştı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde Taner P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:05 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:10
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        Kardeşini bıçaklayıp, kendini kilitlediği balkonda intihara kalkıştı
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde Taner P. (37), tartıştığı kardeşi Caner P.’yi (32) sırtından bıçakla yaraladıktan sonra kilitlediği balkonda kendisini de karnından bıçakla yaralayarak intihar girişiminde bulundu.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Orhangazi Caddesi’nde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Anneleriyle birlikte yaşayan Taner ve Caner P. kardeşler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taner P., mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Caner P.'yi sırtından bıçakladı. Ardından çıktığı balkona kendisini kilitledi. İhbarla bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkonda bağıran Taner P.'nin intihar etme riskine karşı itfaiye ekipleri atlama yatağı açarken, çevik kuvvet polisleri de binaya girerek önlem aldı.

        DURUMLARI İYİ

        Balkonda kendisini karnından bıçaklayan Taner P. kanlar içerisinde kalırken, polis ekiplerinin kapıyı kırmasıyla sağlık ekipleri yaralı haldeki şüpheliye müdahale etti. Taner P. ile sırtından bıçakladığı kardeşi Caner P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ağabey ile kardeşinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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