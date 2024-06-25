Çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrildiği Kadir, yaralandı

Olay saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesinin kırsal Babasultan Mahallesinde bir evde meydana geldi. Kadir K., evde oyun oynadığı sırada üzerinde çaydanlık bulunan sehpaya çarparak düştü. Çarpmanın etkisiyle içinde kaynar su bulunan çaydanlık da sehpadan Kadir K.'nın üzerine devrildi. Üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yanarak acı içinde kalan talihsiz çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan ve vücudunda 2'nci derece yanık oluştuğu belirlenen Kadir K., Bursa Şehir Hastanesinde yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

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