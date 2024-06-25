Barakada çıkan yangın iki eve sıçradı
BURSA'da barakada başlayan yangın, 2 eve sıçradı.
BURSA'da barakada başlayan yangın, 2 eve sıçradı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bir barakada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, bitişikte bulunan 2 eve sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere; sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, iki evde zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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