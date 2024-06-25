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        Barakada çıkan yangın iki eve sıçradı

        BURSA'da barakada başlayan yangın, 2 eve sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 23:20 Güncelleme: 25.06.2024 - 23:25
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        Barakada çıkan yangın iki eve sıçradı
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        BURSA'da barakada başlayan yangın, 2 eve sıçradı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangın saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bir barakada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, bitişikte bulunan 2 eve sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere; sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, iki evde zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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