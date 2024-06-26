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        Düğün magandaları suç makinesi çıktı

        BURSA'da düğün konvoyunda araçlarını durdurup, uzun namlulu silahlarla havaya rastgele ateş eden 3 kişiden Engin Bozkurt (21) ile E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:10
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        Düğün magandaları suç makinesi çıktı
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        BURSA'da düğün konvoyunda araçlarını durdurup, uzun namlulu silahlarla havaya rastgele ateş eden 3 kişiden Engin Bozkurt (21) ile E.K. (17) tutuklanırken, Abdullah O. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadelerinde 'Eğlence olsun' diye havaya ateş ettiklerini söyleyen şüphelilerden Bozkurt'un 33, E.K.'nin 23, Abdullah O.'nun 5 suç kaydı olduğu belirtildi.

        Olay, 20 Haziran saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyuna katılan 3 kişi, trafiğin durduğu bir anda otomobilden inerek uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra trafiğin açılmasıyla araçlarına binerek uzaklaştı. Şüphelilerin havaya ateş etme anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Uzun namlulu silahla havaya ateş açanların düğün sahiplerinden olduğu öğrenildi.

        Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden kimliklerini belirlediği Engin Bozkurt, E.K. ile Abdullah O.’yu kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

        'OLAYIN BU BOYUTA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK'

        Şüphelilerden Engin Bozkurt'un, 'yağma', 'hırsızlık’, ‘yaralama' gibi suçlardan 33, E.K.'nin 23, Abdullah O.'nun 5 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, "Eğlence olsun diye havaya ateş ettik. Olayın bu boyuta geleceğini düşünmedik" dedikleri belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Engin Bozkurt ve E.K. tutuklanırken, Abdullah O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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