Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, polis merkezine sığındı

BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi K.E. tarafından tabancayla kolundan vurulan Meltem E., polis merkezine sığındı. Meltem E., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan K.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. K.E., boşanma davası süren ve ayrı yaşadığı eşi Meltem E. ile Lale Sokak’ta karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında K.E., yanında bulunan tabancayla Meltem E.'ye ateş açtı. K.E. olay yerinden kaçarken, kolundan yaralanan Meltem E., durdurduğu bir taksi ile eşinin kendisini takip etmesi ihtimaline karşı Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine gitti. İhbarla polis merkezine, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Meltem E., ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.