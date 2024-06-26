Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, polis merkezine sığındı

        BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:28 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, polis merkezine sığındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi K.E. tarafından tabancayla kolundan vurulan Meltem E., polis merkezine sığındı. Meltem E., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan K.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. K.E., boşanma davası süren ve ayrı yaşadığı eşi Meltem E. ile Lale Sokak’ta karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında K.E., yanında bulunan tabancayla Meltem E.'ye ateş açtı. K.E. olay yerinden kaçarken, kolundan yaralanan Meltem E., durdurduğu bir taksi ile eşinin kendisini takip etmesi ihtimaline karşı Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine gitti. İhbarla polis merkezine, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Meltem E., ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini ve taksi şoförünü tabancayla yaralayan...
        Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini ve taksi şoförünü tabancayla yaralayan...
        Düğün magandaları suç makinesi çıktı
        Düğün magandaları suç makinesi çıktı
        Bursa'da yıl sonuna kadar su sıkıntısı beklenmiyor
        Bursa'da yıl sonuna kadar su sıkıntısı beklenmiyor
        Bursa'da 33 kuzu çaldıkları öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Bursa'da 33 kuzu çaldıkları öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Canlı hayvan alım ilanıyla besicileri dolandıran 4 şüpheli yakalandı
        Canlı hayvan alım ilanıyla besicileri dolandıran 4 şüpheli yakalandı
        Barakada çıkan yangın iki eve sıçradı
        Barakada çıkan yangın iki eve sıçradı