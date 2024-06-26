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        Muhtar ile kardeşi, kahvedeki kavgada vuruldu

        BURSA'nın Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi muhtarı Barış Genç (51) ile yanındaki kardeşi Ahmet Genç (49), kahvede tartıştıkları Hüseyin Kahraman tarafından av tüfeğiyle bacaklarından vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:55
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        Muhtar ile kardeşi, kahvedeki kavgada vuruldu
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi muhtarı Barış Genç (51) ile yanındaki kardeşi Ahmet Genç (49), kahvede tartıştıkları Hüseyin Kahraman tarafından av tüfeğiyle bacaklarından vurularak yaralandı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Karsak Mahallesi'ndeki kahvede meydana geldi. Kahvede oturan mahalle muhtarı Barış Genç, Hüseyin Kahraman ile iddiaya göre 'tarımsal sulama' meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışmaya, muhtarın kardeşi Ahmet Genç de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi ile Hüseyin Kahraman, yanında bulunan av tüfeğiyle muhtar Barış Genç ile kardeşi Ahmet Genç'e ateş açtı. Saçmaların bacaklarına isabet ettiği Genç kardeşler yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Hüseyin Kahraman’ın yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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