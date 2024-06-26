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        Kamyonetine binerken başından tek kurşunla vuruldu; olay kamerada

        BURSA'da Caner Yaşa (30), aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Enver A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:35
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        Kamyonetine binerken başından tek kurşunla vuruldu; olay kamerada
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        BURSA'da Caner Yaşa (30), aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Enver A. (32) tarafından evinin önünde park halinde bulunan kamyonetine bindiği sırada başından tek kurşunla vuruldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde meydana geldi. Enver A., iddiaya göre aralarında daha önceden borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokağa giderek, dışarı çıkmasını bekledi. Evinden çıkan Caner Yaşa, park halindeki 72 ABD 672 plakalı kamyonetine bindiği sırada arkasından gelen Enver A. tarafından aracının içinde başından silahla vuruldu.

        KOŞARAK GELİP VURDUKTAN SONRA KAÇTI

        Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evinden çıkarak sokakta yürüyen Caner Yaşa'nın park halindeki kamyonetine bindiği sırada, aracın arkasından koşarak gelen Enver A. tarafından vurulduğu, şüphelinin olayın ardından yine hızla koşarak uzaklaştığı görüldü. Görüntülere, çevredeki bir kafede oturan vatandaşların yaşadığı panik de yansıdı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Enver A., olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Yaşa, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Başına tek kurşun isabet ettiği öğrenilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yaşa'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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