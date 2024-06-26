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        Bursa'da 2 gündür kayıp gencin Babasultan Barajı'nda cansız bedeni bulundu

        BURSA'da iki gündür kayıp olan Emrah Ulucan'ın (30), Kestel ilçesi Babasultan barajında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 22:11 Güncelleme: 26.06.2024 - 22:15
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        Bursa'da 2 gündür kayıp gencin Babasultan Barajı'nda cansız bedeni bulundu
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        BURSA'da iki gündür kayıp olan Emrah Ulucan’ın (30), Kestel ilçesi Babasultan barajında cansız bedeni bulundu.

        Olay saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi'nde bulunan sulama barajında meydana geldi. Ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Ulucan'ın son telefon sinyalinin Babasultan Barajı mevkisinden geldiği tespit edildi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri baraj çevresinde araştırma yaparken, baraj kapaklarının bulunduğu su dolu alanda cansız insan bedeni bulundu. Olay yerine polis dalgıç ekibi sevk edildi. Dalgıçlar gencin cansız bedenini sudan çıkardı. Yapılan ilk incelemede ölen kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan Emrah Ulucan olduğu belirlendi.

        AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Haberi alan gencin yakınları olay yerine geldi. Emrah Ulucan’ın cenazesini gören ailesi ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Ulucan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ulucan'ın 2 gün önce ticari taksiyle baraj kenarına gelip taksiden indiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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