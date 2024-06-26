Bursa'da 2 gündür kayıp gencin Babasultan Barajı'nda cansız bedeni bulundu

BURSA'da iki gündür kayıp olan Emrah Ulucan’ın (30), Kestel ilçesi Babasultan barajında cansız bedeni bulundu.

Olay saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi'nde bulunan sulama barajında meydana geldi. Ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Ulucan'ın son telefon sinyalinin Babasultan Barajı mevkisinden geldiği tespit edildi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri baraj çevresinde araştırma yaparken, baraj kapaklarının bulunduğu su dolu alanda cansız insan bedeni bulundu. Olay yerine polis dalgıç ekibi sevk edildi. Dalgıçlar gencin cansız bedenini sudan çıkardı. Yapılan ilk incelemede ölen kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan Emrah Ulucan olduğu belirlendi.