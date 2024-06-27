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        Eşini, 'mini etek giyiyor' diye bacaklarından yaraladı, 2'nci duruşmada tahliye oldu

        BURSA'da evi terk eden eşi Büşra G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:10
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        Eşini, 'mini etek giyiyor' diye bacaklarından yaraladı, 2'nci duruşmada tahliye oldu
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        BURSA'da evi terk eden eşi Büşra G.’yi (33) ‘Çocuklarımı görmek istiyorum’ diyerek çağırıp, mini etek giydiği gerekçesiyle çıkan tartışmada hem onu hem de yanındaki eniştesi İ.E.’yi (38) tabancayla bacaklarından vuran Erol G. (35), 35 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın 2'nci duruşmasında tahliye oldu. Erol G.’nin Büşre G. ve eniştesini çocuklarının yanında vurduğu anlar ise mobese kameralarına yansıdı.

        Olay, 2023 Haziran'da Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan 2 çocuk babası Erol G., geçimsizlik nedeniyle çocuklarını alıp, Denizli'deki yakınlarının yanına giden 13 yıllık eşi Büşra G.'yi, "Kızımı ve oğlumu görmek istiyorum" diyerek Bursa'ya çağırdı. Çocukları ve eniştesi İ.E. ile yanına gelen Büşra G.'nin otomobiline binen Erol G., gece kulübünde çalışmakla suçladığı eşine, "Neden, mini etek giyiyorsun? Eniştenin yanında bu şekilde gezmeye utanmıyor musun? Herkesin namusu var" diyerek çıkıştı. İddiaya göre, mesajlarını kontrol etmek için cep telefonunu istediği Büşra G.'den olumsuz yanıt alan Erol G., ruhsatsız tabancasıyla çocuklarının yanında, eşi ve kendisine engel olmak isteyen eniştesini bacaklarından yaraladı. Mobese kameralarına yansıyan olay sonrası kaçan Erol G. yakalanıp gözaltına alındı. Erol G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Erol G. hakkında, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından toplam 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        'MİNİ ETEK GİYDİĞİNİ GÖRÜNCE SİNİRLENDİM'

        Tutuklu sanık, duruşmada verdiği ifadesinde, "Eşim bana çocuklarımı göstermiyordu. 1,5 yıl önce çocuklarımı alarak Denizli'ye ailesinin yanına yerleşti. Bir gün ismini Murat olarak tanıtan birisi bana sosyal medyadan ulaşarak, eşimin Denizli'de bir gece kulübünde çalıştığını söyledi. Eşim Büşra'yı aradım. Çocuklarımı görme bahanesi ile Bursa’ya çağırdım. Eniştesi ile yanıma geldiler. Bir süre arabada oturduk, tartışmaya başladık. Eşimin üstünde mini etek görünce ona kızdım. Sonra telefonunu istedim vermedi. Bana eniştesi ile birlikte hakaret etti, ben de korkutmak için yere ateş ettim. Kurşun bacaklarına isabet etti, pişmanım" dedi.

        'ÇOCUKLARIMIN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ'

        İ.E.'nin de şikayetçi olduğu duruşmada, Büşra G. ise savunmasında eşinin sürekli kendisini tehdit ettiği için evden ayrıldığını söyleyerek, "Ben Denizli'de ikamet ederken, eşim bayramın 2'nci günü, çocuklarını görme bahanesi ile beni yanına çağırdı. Eniştemle birlikte çocukları alarak, yanına gittik. Eteğimi göstererek, 'Sen nasıl böyle giyinirsin' diyerek bana tehditler savurdu. Elini beline götürerek, çocuklarımın gözü önünde ateş etti. Şikayetçiyim" diye konuştu.

        Sanık avukatı Sedat Gülen ise savunmasında, müvekkilinin, müştekilerin hayati bölgelerine ateş etme imkanı varken, sadece yere doğru ateş ettiğini söyleyerek, "Bu dosya öldürmeye teşebbüs değil, kasten yaralama dosyasıdır. Müvekkil yaraladığını kabul ediyor. Erol'un silahını çekip tamamen yere hedef aldığı bellidir" dedi.

        Mahkeme heyeti, 2'nci duruşmada verdiği ara kararda Erol G.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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