Bursa'da TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

BURSA'nınOrhangazi ilçesinde kavşaktan karşıya geçen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ile 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bartın'dan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları'na gitmek üzere yola çıkan aileyi taşıyan Mustafa Toprak (57) idaresindeki 77 DF 707 plakalı otomobil, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, yolun karşısına geçen Abdullah Deniz’in (43) kullandığı 16 HS 151 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Müesser Toprak (59), Mediha Can (77) ile Nuri Can (74) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.