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        Bursa'da TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde kavşaktan karşıya geçen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ile 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:35
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        Bursa'da TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde kavşaktan karşıya geçen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ile 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bartın'dan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları'na gitmek üzere yola çıkan aileyi taşıyan Mustafa Toprak (57) idaresindeki 77 DF 707 plakalı otomobil, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, yolun karşısına geçen Abdullah Deniz’in (43) kullandığı 16 HS 151 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Müesser Toprak (59), Mediha Can (77) ile Nuri Can (74) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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