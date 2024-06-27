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        Barajda cansız bedeni bulunan 2 çocuk babası toprağa verildi

        BURSA'da barajda cansız bedeni bulunan Emrah Ulucan (30), gece saatlerinde İnegöl ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:35
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        Barajda cansız bedeni bulunan 2 çocuk babası toprağa verildi
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        BURSA'da barajda cansız bedeni bulunan Emrah Ulucan (30), gece saatlerinde İnegöl ilçesinde defnedildi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk babası Ulucan'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile belli olacak.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi'nde bulunan sulama barajında meydana geldi. Ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Ulucan'ın son telefon sinyalinin Babasultan Barajı mevkisinden geldiği tespit edildi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baraj çevresinde araştırma yaptı. Ekipler, baraj kapaklarının bulunduğu su dolu alanda ceset buldu. Olay yerine dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıçlar, cesedi sudan çıkardı. İlk incelemede ölen kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan Emrah Ulucan olduğu belirlendi.

        AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ulucan'ın, 2 gün önce taksiyle baraj kenarına geldiği öğrenildi. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları, Emrah Ulucan'ın cenazesini görünce ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.

        Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi yapılan Ulucan’ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak saat 02.00 sıralarında İnegöl'ün Huzur Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardıdan Emrah Ulucan mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Emrah Ulucan'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile belli olacak.

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