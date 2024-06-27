Barajda cansız bedeni bulunan 2 çocuk babası toprağa verildi

BURSA'da barajda cansız bedeni bulunan Emrah Ulucan (30), gece saatlerinde İnegöl ilçesinde defnedildi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk babası Ulucan'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile belli olacak.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi'nde bulunan sulama barajında meydana geldi. Ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Ulucan'ın son telefon sinyalinin Babasultan Barajı mevkisinden geldiği tespit edildi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baraj çevresinde araştırma yaptı. Ekipler, baraj kapaklarının bulunduğu su dolu alanda ceset buldu. Olay yerine dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıçlar, cesedi sudan çıkardı. İlk incelemede ölen kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan Emrah Ulucan olduğu belirlendi.