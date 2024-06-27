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        Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi; 1'i ağır, 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman işçilerini taşıyan traktör devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:14 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:15
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        Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi; 1'i ağır, 4 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde orman işçilerini taşıyan traktör devrildi. 1’i ağır 4 işçi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. Ağaç kesim alanına gitmek için yola çıkan orman işçilerini taşıyan Eyüp Ü. (40) yönetimindeki 16 BIG 725 plakalı traktör, yamaçta kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile traktörde bulunan Süleyman A. (56), Furkan A. (17) ile Seyfettin Ş. (29) yaralandı. Diğer orman işçilerinin traktörün altından çıkardığı yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden traktörü kullanan Eyüp Ü.’nün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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