Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi; 1'i ağır, 4 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde orman işçilerini taşıyan traktör devrildi. 1’i ağır 4 işçi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. Ağaç kesim alanına gitmek için yola çıkan orman işçilerini taşıyan Eyüp Ü. (40) yönetimindeki 16 BIG 725 plakalı traktör, yamaçta kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile traktörde bulunan Süleyman A. (56), Furkan A. (17) ile Seyfettin Ş. (29) yaralandı. Diğer orman işçilerinin traktörün altından çıkardığı yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden traktörü kullanan Eyüp Ü.’nün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.