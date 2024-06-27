Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran şüpheli tutuklandı

BURSA'da, boşanma aşamasındaki eşi Meltem E.'yi tabancayla kolundan vurup kaçan Kadri E., yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Kadri E., boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Meltem E. ile Lale Sokak'ta karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Meltem E., yoldan geçen taksiyi durdurup binmek isterken, Kadri E., yanındaki tabancayla ateş edip kaçtı. Meltem E. kolundan yaralandı. Taksi şoförü M.U. da seken kurşunla kolundan hafif yaralandı. Meltem E., durdurduğu taksiyle eşinin kendisini takip etmesi ihtimaline karşı Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Polis, sağlık ekibi talep etti. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi burada yaptığı Meltem E., ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Meltem E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı.