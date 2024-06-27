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        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran şüpheli tutuklandı

        BURSA'da, boşanma aşamasındaki eşi Meltem E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:55
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        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran şüpheli tutuklandı
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        BURSA'da, boşanma aşamasındaki eşi Meltem E.'yi tabancayla kolundan vurup kaçan Kadri E., yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

        Olay, dün saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Kadri E., boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Meltem E. ile Lale Sokak'ta karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Meltem E., yoldan geçen taksiyi durdurup binmek isterken, Kadri E., yanındaki tabancayla ateş edip kaçtı. Meltem E. kolundan yaralandı. Taksi şoförü M.U. da seken kurşunla kolundan hafif yaralandı. Meltem E., durdurduğu taksiyle eşinin kendisini takip etmesi ihtimaline karşı Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Polis, sağlık ekibi talep etti. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi burada yaptığı Meltem E., ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Meltem E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadri E. adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin tutuklandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

        "Şüpheli K.E.'nin ateşli silah kullanmak suretiyle M.U. ve M.E.'yi yaraladığı olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.E., Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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