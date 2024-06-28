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        Bursa'da, tabancasını temizleyen Suriye uyruklu kişi kendini başından vurdu

        BURSA'da Suriye uyruklu İmran Matar (22), temizlediği ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu başından vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 00:00 Güncelleme: 28.06.2024 - 00:05
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        Bursa'da, tabancasını temizleyen Suriye uyruklu kişi kendini başından vurdu
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        BURSA'da Suriye uyruklu İmran Matar (22), temizlediği ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu başından vurularak yaralandı. 

        Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın teras katında meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte terasta çay içen Suriye uyruklu İmran Matar, ruhsatsız tabancasını temizlemeye başladı. Bu sırada tabancası ateş alan Matar, kendisini kazara başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İmran Matar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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