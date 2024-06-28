Buğday tarlasındaki yangın 1 saatte kontrol altına alındı; 60 dönüm ekili alan yandı

Yangın, saat 13.00 sıralarında, İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesi'nde çıktı. Buğday tarlalarının üzerinden geçen enerji nakil hattı kablosu koptu. Kopan kablodan sıçrayan kıvılcımların ekinleri tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, buğday ekili 60 dönüm alan yandı.

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