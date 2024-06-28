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        Buğday tarlasındaki yangın 1 saatte kontrol altına alındı; 60 dönüm ekili alan yandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kopan enerji nakil hattından tarlaya sıçrayan kıvılcımlar, ekinleri tutuşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:00
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        Buğday tarlasındaki yangın 1 saatte kontrol altına alındı; 60 dönüm ekili alan yandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kopan enerji nakil hattından tarlaya sıçrayan kıvılcımlar, ekinleri tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, 60 dönüm alanda ekili olan buğdaylar yandı.

        Yangın, saat 13.00 sıralarında, İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesi'nde çıktı. Buğday tarlalarının üzerinden geçen enerji nakil hattı kablosu koptu. Kopan kablodan sıçrayan kıvılcımların ekinleri tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, buğday ekili 60 dönüm alan yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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