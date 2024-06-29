Akıma kapılan kuşlardan kaynaklandığı değerlendirilen yangında ekili 80 dönüm buğday yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, buğday tarlasında enerji nakil hattına çarpıp yanarak düşen kuşlardan çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında ekili 80 dönüm buğday yandı.

Hamzabey Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında iddiaya göre enerji nakil hattına çarpıp yanarak düşen yabani kuşlar tarlada yangına neden oldu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ekili 80 dönüm buğday yandı.