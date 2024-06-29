Akıma kapılan kuşlardan kaynaklandığı değerlendirilen yangında ekili 80 dönüm buğday yandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, buğday tarlasında enerji nakil hattına çarpıp yanarak düşen kuşlardan çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, buğday tarlasında enerji nakil hattına çarpıp yanarak düşen kuşlardan çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında ekili 80 dönüm buğday yandı.
Hamzabey Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında iddiaya göre enerji nakil hattına çarpıp yanarak düşen yabani kuşlar tarlada yangına neden oldu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ekili 80 dönüm buğday yandı.
Yangın yerinde incelemede bulunan Kaymakam Eren Arslan, "Hamzabey Mahallesi sınırları içerisinde buğday ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri tarafından söndürüldü. Cana gelen bir zarar olmaması sevindirici. Yangının, görgü tanıklarının ifadeleri ve ilk tespitlere göre yüksek gerilim hattına çarpan kuşların oluşturduğu kıvılcımlardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir" dedi.
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