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        Bursa'da çıkan orman yangını 1 saatte söndürüldü

        BURSA'nın Keles ilçesinde ormanda çıkan yangın, toplam 25 araç ve 87 personelin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 18:09 Güncelleme: 29.06.2024 - 18:15
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        Bursa'da çıkan orman yangını 1 saatte söndürüldü
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        BURSA'nın Keles ilçesinde ormanda çıkan yangın, toplam 25 araç ve 87 personelin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü. 

        Yangın, saat 12.45 sıralarında Kestel ilçesine bağlı Baraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri; 2 helikopter, 8 arazöz, 9 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı olmak üzere toplamda 25 araç ve 87 personelin ortak çalışmasıyla yangını kontrol altına aldı. İlerleyişi durdurulan yangının çevresini tamamen saran ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi. İtfaiye ekipleri  yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı açıklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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