Takla atan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı; sürücünün yaralandığı kaza kamerada

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak bir akaryakıt istasyonuna daldı. Ters şekilde metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova- Bursa karayolu, Orhangazi girişinde meydana geldi. Yalova’dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Çiğdem Doğan (44) yönetimindeki 14 ACG 653 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, bir akaryakıt istasyonuna daldı. Ters dönen otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra akaryakıt pompalarının yanında durdu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çiğdem Doğan, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.