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        Bursa'da anız yangını, BUÜ kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı

        BURSA'daanız yangını, Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:33 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:35
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        Bursa'da anız yangını, BUÜ kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı
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        BURSA'daanız yangını, Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Yangın, saat 14.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde anızların yakıldığı alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hayvan çiftliklerinin de bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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