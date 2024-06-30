Bursa'da anız yangını, BUÜ kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı (2)

VALİDEMİRTAŞ: YANGINA HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrayan anız yangınına, karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 27 araçla müdahale ediliyor. İl Jandarma Komutanlığı'na ait 1 helikopter de havadan müdahaleye başlarken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Şu anda jandarmamıza ait 1 helikopterle havadan müdahale ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de bölgeye sevk ediliyor. Alevlerin kampüs içerisindeki binalara sıçramaması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak için çalışıyorlar" dedi.