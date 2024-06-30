Bursa'da anız yangını, BUÜ kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı (4)
ALEVLERİNARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULARBursa'da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrayan anız yangınına karadan 150 personel, havadan da 4 helikopterle müdahale sürerken, bölgeye iş makineleri ile TOMA'lar da sevk edildi.
ALEVLERİNARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR
Bursa'da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrayan anız yangınına karadan 150 personel, havadan da 4 helikopterle müdahale sürerken, bölgeye iş makineleri ile TOMA'lar da sevk edildi. Çam ve meşe ağaçlarının olduğu ormanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamazken, alevlere müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangını görüntüleyen gazeteciler, hızla ilerleyen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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