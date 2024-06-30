Bursa'da anız yangını, BUÜ kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı (5)
ÖĞRENCİYURTLARI BOŞALTILDIBursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormandaki yangın devam ediyor.
ÖĞRENCİYURTLARI BOŞALTILDI
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormandaki yangın devam ediyor. Yangının binalara ulaşmaması için hem karadan hem de havadan müdahale sürerken, kampüs içerisindeki öğrenci yurtları da tahliye edildi. Eşyalarını toplayan öğrenciler, valizleriyle birlikte, toplanma alanı olarak belirlenen kampüs içerisindeki cami inşaatının bulunduğu alana geldi. Kampüs içindeki başta atlar olmak üzere hayvanlar da tahliye edildi.
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