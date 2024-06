Bursa'da anız yangını, BUÜ kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı (7)

VALİDEMİRTAŞ: TEHLİKEYİ GERİDE BIRAKTIK

Bursa’da, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormandaki yangını kontrol altına alma çalışmaları 4 uçak, 4 helikopter, 74 arazöz, 24 iş ve hizmet makinesi ve 217 personel ile devam ederken, 6 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Kurulan kriz merkezinde çalışmaları yerinde takip eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘BİNE YAKIN PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ’

“Yangın 14.30’da başladı. Yaklaşık olarak sahada 150 araç, bine yakın personelle hem havadan hem karadan söndürme çalışmalarımız çok ciddi anlamda devam ediyor. 4 uçağımız ve 4 tane de helikopterimiz bulunmakta. Soğutma çalışmalarına daha da hala devam edeceğiz. Şu an yangının ilerlemesi durduruldu. Kontrol altına alınması için çalışmalarımız devam ediyor. Ve soğutma çalışmalarına da başladık. Şu an yangınla ilgili inşallah tehlikeyi geride bıraktık diye düşünüyoruz. Şu an kısmen kontrol altında. İnşallah bu soğutma çalışmalarını da bitirdikten sonra daha da rahatlayacağız diye düşünüyorum.”